مصرع امرأة وإصابة 14 شخصا بحروق خطيرة بسبب مقلاة زيت
تحول مهرجان للطعام في ألمانيا إلى مأساه بعدما لقيت إمرأة مصرعها إمرأة ، وأصيب 14 شخص بإصابات خطيرة بسبب ” مقلاة زيت ” .
وفي التفاصيل ، فقد كان المهرجان قرب مدينة فرويدنبرغ غربي ألمانيا بينما سقطت أمطار طفيفة ، يُعتقد أن تأثير المطر على غليان الزيت أدى للإنفجار ، فيما تواصل الشرطة تحقيقها للتوصل لأسباب قاطعة .
ووفقاً لصحيفة ألمانية، فقد أصيب 5 أشخاص بحروق وصفت بالخطيرة، كما أصيب 4 آخرون بحروق وجروح ، وتوفيت امرأة بين المصابين إثر جروح خطيرة .
ومع ذلك فقد نجا العشرات من المهرجان الذي كاد أن يتحول لكارثة أكبر بسبب مقلاة الزيت ، إذ كان يحضره أكثر من 100 شخص ، ويعتبر دعاية لمخبز بالمدينة .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 82170 ] نشر منذ 9 ساعات
سبحان الله ,,