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مصرع امرأة وإصابة 14 شخصا بحروق خطيرة بسبب مقلاة زيت

مصرع امرأة وإصابة 14 شخصا بحروق خطيرة بسبب مقلاة زيت
برلين(صدى):

تحول مهرجان للطعام في ألمانيا إلى مأساه بعدما لقيت إمرأة مصرعها إمرأة ، وأصيب 14 شخص بإصابات خطيرة بسبب ” مقلاة زيت ” .

وفي التفاصيل ، فقد كان المهرجان قرب مدينة فرويدنبرغ غربي ألمانيا بينما سقطت أمطار طفيفة ، يُعتقد أن تأثير المطر على غليان الزيت أدى للإنفجار ، فيما تواصل الشرطة تحقيقها للتوصل لأسباب قاطعة .

ووفقاً لصحيفة ألمانية، فقد أصيب 5 أشخاص بحروق وصفت بالخطيرة، كما أصيب 4 آخرون بحروق وجروح ، وتوفيت امرأة بين المصابين إثر جروح خطيرة .

ومع ذلك فقد نجا العشرات من المهرجان الذي كاد أن يتحول لكارثة أكبر بسبب مقلاة الزيت ، إذ كان يحضره أكثر من 100 شخص ، ويعتبر دعاية لمخبز بالمدينة .


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