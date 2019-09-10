مصرع امرأة وإصابة 14 شخصا بحروق خطيرة بسبب مقلاة زيت

برلين(صدى):

تحول مهرجان للطعام في ألمانيا إلى مأساه بعدما لقيت إمرأة مصرعها إمرأة ، وأصيب 14 شخص بإصابات خطيرة بسبب ” مقلاة زيت ” .

وفي التفاصيل ، فقد كان المهرجان قرب مدينة فرويدنبرغ غربي ألمانيا بينما سقطت أمطار طفيفة ، يُعتقد أن تأثير المطر على غليان الزيت أدى للإنفجار ، فيما تواصل الشرطة تحقيقها للتوصل لأسباب قاطعة .

ووفقاً لصحيفة ألمانية، فقد أصيب 5 أشخاص بحروق وصفت بالخطيرة، كما أصيب 4 آخرون بحروق وجروح ، وتوفيت امرأة بين المصابين إثر جروح خطيرة .

ومع ذلك فقد نجا العشرات من المهرجان الذي كاد أن يتحول لكارثة أكبر بسبب مقلاة الزيت ، إذ كان يحضره أكثر من 100 شخص ، ويعتبر دعاية لمخبز بالمدينة .