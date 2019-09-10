هيئة التقييس لدول مجلس التعاون تعلن عن وظيفة إدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باب التقديم على وظيفة إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس ، وفقاً للتفاصيل التالية :

المسمى الوظيفي:

– إداري أول التدقيق الداخلي.

الشروط العامة:

1- لمواطني ومواطنات دول مجلس التعاون الخليجي.

2- شهادة بكالوريوس في (التخصصات المالية، إدارة الأعمال).

3- خبرة لا تقل عن سنتين في المجال المالي.

4- خبرة لا تقل عن سنة في مجال التدقيق الداخلي.

5- يفضّل لمن لديه احدى الشهادات المهنية التالية (SOCPA CIA, CFSA, CISA, CPA).

6- إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته بمستوي عالي.

7- اجتياز المقابلة الشخصية المطلوبة بمعدل لا يقل عن 75%.

8- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية تحدثًا وكتابة بمستوي عالي.

المهارات المطلوبة ::

1- القدرة على إعداد وتصميم الخطط السنوية للمراجعة الداخلية.

2- الكفاءة في تطبيق المعايير الدولية وأفضل الممارسات وإجراءات التدقيق الداخلي.

3- القدرة على القيام بالمراجعات الدورية والمنتظمة، واعداد التقارير الازمة.

4- فهم مبادئ المحاسبة والادارة والتكنولوجيا المطلوبة لأعمال التدقيق.

5- القدرة على مراجعة وتقييم عمليات إدارة المخاطر والرقابة والحوكمة.

6- مهارات الكتابة المهنية والمراسلات الإدارية.

وحول موعد التقديم ، أكدت الهيئة أنه متاح بالفعل من اليوم الثلاثاء الموافق 10/9/2019 م ولمدة عشرة أيام ، وذلك عبر الرابط التالي : هنا