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هيئة التقييس لدول مجلس التعاون تعلن عن وظيفة إدارية شاغرة

هيئة التقييس لدول مجلس التعاون تعلن عن وظيفة إدارية شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

فتحت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باب التقديم على وظيفة إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس ، وفقاً للتفاصيل التالية :

المسمى الوظيفي:
– إداري أول التدقيق الداخلي.
الشروط العامة:
1- لمواطني ومواطنات دول مجلس التعاون الخليجي.
2- شهادة بكالوريوس في (التخصصات المالية، إدارة الأعمال).
3- خبرة لا تقل عن سنتين في المجال المالي.
4- خبرة لا تقل عن سنة في مجال التدقيق الداخلي.
5- يفضّل لمن لديه احدى الشهادات المهنية التالية (SOCPA CIA, CFSA, CISA, CPA).
6- إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته بمستوي عالي.
7- اجتياز المقابلة الشخصية المطلوبة بمعدل لا يقل عن 75%.
8- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية تحدثًا وكتابة بمستوي عالي.
المهارات المطلوبة ::
1- القدرة على إعداد وتصميم الخطط السنوية للمراجعة الداخلية.
2- الكفاءة في تطبيق المعايير الدولية وأفضل الممارسات وإجراءات التدقيق الداخلي.
3- القدرة على القيام بالمراجعات الدورية والمنتظمة، واعداد التقارير الازمة.
4- فهم مبادئ المحاسبة والادارة والتكنولوجيا المطلوبة لأعمال التدقيق.
5- القدرة على مراجعة وتقييم عمليات إدارة المخاطر والرقابة والحوكمة.
6- مهارات الكتابة المهنية والمراسلات الإدارية.

وحول موعد التقديم ، أكدت الهيئة أنه متاح بالفعل من اليوم الثلاثاء الموافق 10/9/2019 م ولمدة عشرة أيام ، وذلك عبر الرابط التالي : هنا

 


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