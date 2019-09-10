سبب عدم صرف دعم المتزوجة حديثا بحساب المواطن

حمود العنزي(صدى):

أوضح برنامج حساب المواطن، اليوم الثلاثاء، سبب عدم صرف الدعم في حساب المتزوجة حديثاً بعد تحديث حالتها في الأحوال المدنية، وذلك ردًا على استفسار مواطنة.

وجاء الاستفسار كالتالي: ” أنا تزوجت لكن زوجي لا يرغب بإضافتي معه في حساب المواطن، هل سيستمر الصرف لي بشكل مستقل؟ ” .

وأجاب حساب المواطن: ” في حال تم تحديث الحالة الاجتماعية في الأحوال المدنية إلى متزوجة ستصبح حالة الأهلية ” غير مؤهل ” ولا بد من إضافتك كتابع في حساب رب الأسرة ” الزوج ” حتى لا يؤثر على أهليته واستحقاقه ” .