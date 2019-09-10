سبب عدم صرف دعم المتزوجة حديثا بحساب المواطن
أوضح برنامج حساب المواطن، اليوم الثلاثاء، سبب عدم صرف الدعم في حساب المتزوجة حديثاً بعد تحديث حالتها في الأحوال المدنية، وذلك ردًا على استفسار مواطنة.
وجاء الاستفسار كالتالي: ” أنا تزوجت لكن زوجي لا يرغب بإضافتي معه في حساب المواطن، هل سيستمر الصرف لي بشكل مستقل؟ ” .
وأجاب حساب المواطن: ” في حال تم تحديث الحالة الاجتماعية في الأحوال المدنية إلى متزوجة ستصبح حالة الأهلية ” غير مؤهل ” ولا بد من إضافتك كتابع في حساب رب الأسرة ” الزوج ” حتى لا يؤثر على أهليته واستحقاقه ” .
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