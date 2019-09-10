وداعا للغسول.. 5 أغذية تحمي الأسنان من التسوس وتحارب أمراض اللثة
كشف خبراء التغذية عن أهمية بعض الأطعمة للتخلص من بكتيريا الفم المسببة لأمراض اللثة وتسوس الأسنان وإصفرارها .
ووفقاً لموقع” 404dental ” ، فإن هناك 5 أصناف تعتبر كمضادات حيوية طبيعية تغني عن إستخدام الغسول وتعد مطهر طبيعي للفم ، وهي كالتالي :
1- السمسم حيث يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم ويحارب الإصفرار .
2- الكرفس : فعند مضغه يعمل على يادة إفراز اللعاب مما يحمي من جفاف الفم وتكون البكتيريا .
3- الثوم ، يعتير مضاد حيوي قوي ويمكن تعطير الفم بعده بالنعناع للوقاية من رائحته النفاذة .
4- البصل : يحتوي على أقوى المركبات المضادة للبكتيريا .
5- المشروم : تحتوي مكوناته على سكر طبيعي يقي من البكتيريا .
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