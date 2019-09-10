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بالفيديو.. تمساح ضخم يسبح ببقرة كبيرة في فمه

بالفيديو.. تمساح ضخم يسبح ببقرة كبيرة في فمه
كانبرا(صدى):

وثقت إحدى مقاطع الفيديو التقطها راكب طائرة عمودية ” هليكوبتر “ ، تمساح ضخم بطول 4 أمتار تقريبًا يقطع نهرًا، وهو يسحب بقرة كبيرة بجانبه في المقاطعة الشمالية في أستراليا.

ويظهر” التمساح ” في الفيديو سابحًا بهدوء تام، وهو يسحب ” الجيفة ” إلى موضع يمكنه فيه الاستمتاع بإفطاره.

وتفصيلآ، قال ” ملتقط الفيدو ” أنه شاهد ومن معه في الطائرة التمساح بوضوح وهو يسحب البقرة.

حيث أشار إلى أن التمساح كان جائعًا جدًا، كما أنه بدا سعيدًا للغاية بصيده الثمين.

وأضاف: ” البقرة شوهدت منذ أيام تطفو فوق مياه النهر، ما يعني أن التمساح لم يقم باصطيادها وإنما اكتفى بالتقاطها والسباحة بها مسافة طويلة قبل أن يلتهمها ” .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 82170 ] نشر منذ 9 ساعات

رزقه ، وجاه من خالقه ,,

[ عدد التعليقات: 14433 ] نشر منذ 8 ساعات

بالعافية عليه

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