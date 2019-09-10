بالفيديو.. تمساح ضخم يسبح ببقرة كبيرة في فمه

كانبرا(صدى):

وثقت إحدى مقاطع الفيديو التقطها راكب طائرة عمودية ” هليكوبتر “ ، تمساح ضخم بطول 4 أمتار تقريبًا يقطع نهرًا، وهو يسحب بقرة كبيرة بجانبه في المقاطعة الشمالية في أستراليا.

ويظهر” التمساح ” في الفيديو سابحًا بهدوء تام، وهو يسحب ” الجيفة ” إلى موضع يمكنه فيه الاستمتاع بإفطاره.

وتفصيلآ، قال ” ملتقط الفيدو ” أنه شاهد ومن معه في الطائرة التمساح بوضوح وهو يسحب البقرة.

حيث أشار إلى أن التمساح كان جائعًا جدًا، كما أنه بدا سعيدًا للغاية بصيده الثمين.

وأضاف: ” البقرة شوهدت منذ أيام تطفو فوق مياه النهر، ما يعني أن التمساح لم يقم باصطيادها وإنما اكتفى بالتقاطها والسباحة بها مسافة طويلة قبل أن يلتهمها ” .