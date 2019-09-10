بالفيديو.. تمساح ضخم يسبح ببقرة كبيرة في فمه
وثقت إحدى مقاطع الفيديو التقطها راكب طائرة عمودية ” هليكوبتر “ ، تمساح ضخم بطول 4 أمتار تقريبًا يقطع نهرًا، وهو يسحب بقرة كبيرة بجانبه في المقاطعة الشمالية في أستراليا.
ويظهر” التمساح ” في الفيديو سابحًا بهدوء تام، وهو يسحب ” الجيفة ” إلى موضع يمكنه فيه الاستمتاع بإفطاره.
وتفصيلآ، قال ” ملتقط الفيدو ” أنه شاهد ومن معه في الطائرة التمساح بوضوح وهو يسحب البقرة.
حيث أشار إلى أن التمساح كان جائعًا جدًا، كما أنه بدا سعيدًا للغاية بصيده الثمين.
وأضاف: ” البقرة شوهدت منذ أيام تطفو فوق مياه النهر، ما يعني أن التمساح لم يقم باصطيادها وإنما اكتفى بالتقاطها والسباحة بها مسافة طويلة قبل أن يلتهمها ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 82170 ] نشر منذ 9 ساعات
رزقه ، وجاه من خالقه ,,
كجمغلو[ عدد التعليقات: 14433 ] نشر منذ 8 ساعات
بالعافية عليه