بعد ” فضيحة شاربي ” .. إيفانكا ترامب تثير السخرية مجددا

واشنطن(صدى):

تستمر ابنة ومستشارة الرئيس الأمريكي إيفانكا ترامب، في إثارة الجدل بشأن ” فضيحة شاربي ” التي تسبب فيها والدها بعد إعلانها عن خطط لزيارة ألاباما.

و ولاية ” ألاباما ” هي الولاية التي قال إن الإعصار دوريان من المحتمل أن يؤثر عليها.

فقبل أسبوع، حذر الرئيس الأميريكي من أن ألاباما، إلى جانب كارولاينا الجنوبية وكارولانيا الشمالية وجورجيا، “من المرجح أن يضربها الإعصار أكثر مما هو متوقع”.

فيما نفى المكتب الوطني للأحوال الجوية في ” برمنجهام ” بولاية ألاباما على الفور معلومات ” ترامب ” ، مشيرًا إلى أن ” ألاباما ” لن تتأثر بدوريان.

أما ” ترامب ” فقد أصر على ذلك وظهر في مكتبه البيضاوي أمام خريطة للمركز الوطني للأعاصير تتضمن المسار المتوقع للإعصار، وأضاف بقلم من نوع ” شاربي ” بالحبر الأسود خطًا لضم ألاباما إلى الولايات التي ستتأثر بالعاصف.

وسخرت مجلة ” نيوزويك ” الأمريكية في تقرير لها أن إيفانكا ترامب علمت الأحد الماضي، أن فضيحة ” شاربي ” لم ينسها الأمريكيون.

وغردت عن خطط لزيارة ألاباما التي لم تتأثر بإعصار دوريان على الرغم من تنبؤات الرئيس المبكرة.

ومن جانبه، علق فرانك فيجليوزي، مساعد مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (إف. بي. أي) السابق، على ذلك قائلآ : ” هل ستقوم بمسح على أضرار الإعصار هناك؟ ” .