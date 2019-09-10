” السلومي ” يكشف قصته مع الصحويين وخلافه مع مسؤول بسبب ” شعره “

نواف السالم(صدى):

كشف حارس الهلال السابق ” صالح السلومي ” عن أسرار غريبة بمشواره الرياضي تسببت في إستبعاده من تمثيل المنتخبات وقت ممارسته كرة القدم .

وروى اللاعب صراعه مع الصحويين خلال تلك الفترة ، إذ طاردوه في محاولة لإستمالته وتعدوا ذلك بالتواصل مع مسؤولي الرياضة للضغط عليه لمسايرتهم وتغيير مظهره بقص شعره الذي كان يشبه شعر الألماني شوماخر ، وفقاً لصحيفة ” مكة ” .

وقال اللاعب أنه لم يستسلم إلى مطالب الهيئة بسبب الصحويين ، مشيراً إلى مساندة والديه –رحمهما الله – له واللذين كانا يتمسكان بالتقاليد الدينية .

وكشف أنه تلقى أمر من مسؤول بالرياضة بقص شعره في مناسبات نهائي كأس الأمير فيصل عام 1986، وفي نهائي البطولة العربية 1995 أثناء تتويج الهلال، وفي نهائي بطولة النخبة للأندية العربية عام 2001 إلا أنه لم يرضخ لهذا ، كما أنهم أكدوا إستبعاده عن تمثيل المنتخبات بسبب ذلك .

وأشار ” السلومي ” إلى أن اللاعبين يتمتعون بحرية كاملة خلال هذه الفترة ، وبإبمكانهم تغيير مظهرهم وإعتماد قصات شعر مختلفة دون التعرض لهذا التعصب الغريب .