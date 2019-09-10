4 وظائف شاغرة للجنسين في شركة المتجر الوطني

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة المتجر الوطني، عن توفر 4 وظائف شاغرة للرجال والنساء لحديثي التخرج من حملة البكالوريوس أو ما يعادله في تخصص (التسويق)، للعمل بالشركة بمدينة الخبر، بمسمى (أخصائي تسويق)، عبر برنامج (تمهير) التدريب على رأس العمل.

ويتمثل التدريب في وضع استراتيجيات التسويق وتنفيذها، وتحليل بيانات أبحاث السوق، وتقديم المشورة الاستراتيجية، وتصميم حملات تسويق خاصة وإدارتها؛ بينما المهام التدريبية: تطوير استراتيجيات وخطط التسويق للعملاء الداخليين أو الخارجيين، وتقديم الدعم في المناقشات المتعلقة بتطوير الأعمال، وتطوير الموقع التنافسي الاستراتيجي للمنشأة.

ومن بين المهام، تصميم الحملات التسويقية، وصياغة الرسائل الرئيسية وتحديد القنوات الإعلامية، والعمل مع متخصصي الدعاية والإعلان لتصميم المواد واختبارها بما يتماشى مع الاستراتيجية العامة للتسويق والإعلان؛ فضلًا عن الإشراف على تنفيذ حملات التسويق، ورصد نتائج التسويق، واقتراح إجراءات تصحيحية عند الحاجة.

يأتي ذلك بالإضافة إلى تحليل بيانات أبحاث السوق لتحديد سلوكيات المستهلكين وتفضيلاتهم، وتحديد نُهج تسويقية مختلفة وأفضل الممارسات في هذا المجال، مشترطة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، ودرجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (التسويق)، وألا يكون المتقدم أو المتقدمة على رأس العمل سواءً في القطاع العام أو الخاص.

وأكدت على أن تشير سجلات التأمينات الإجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم أو المتقدمة على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة، وألا يكون المتقدم أو المتقدمة قد استفاد أو استفادت من برنامج تمهير سابقاً؛ بينما التقديم متاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1441/01/11هـ، من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط التالي: هنا