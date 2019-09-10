وزير الخدمة المدنية يزور فرع الوزارة بعسير ويطلع على الخدمات المقدمة للمستفيدين

الرياض(صدى):

زار معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان، فرع وزارة الخدمة المدنية بمنطقة عسير، تفقد خلالها خدمات الفرع المقدمة للمستفيدين من المواطنين والآليات الخاصة بتقديمها، ومستوى الأتممة التقنية ومدى توظيفها لسرعة إنجاز تلك الخدمات.

واطلع معاليه خلال الزيارة على المهام الخاصة بالفرع، وطرق تحقيق التفاعلية الإيجابية بين وزارة الخدمة وفروعها في مناطق المملكة كافة، كما التقى بالكوادر الوظيفة واستمع إلى وجهات النظر المختلفة ونوعية الاحتياجات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.