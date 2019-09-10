بالفيديو.. عراك عنيف وإصابات خطيرة في حفل زفاف والسبب رقصة الدبكة

بيروت(صدى):

في واقعة غريبة من نوعها ، تحول حفل زفاف في لبنان إلى ساحة معركة بين أهل العريس وأهل العروس بسبب الإختلاف على رقص الدبكة .

ووثق مقطع فيديو شجار عنيف بين المدعوين وتطاير للمقاعد وصراخ ، بينما هرب بعض المدعوين خوف من الإصابات .

ووقعت المضاربة الجماعية العنيفة في منطقة عكار شمال لبنان ، وخلفت بالفعل الكثير من الإصابات بعضها خطير وفقاً لما تداوله لبنانيون على مواقع التواصل الإجتماعي .

الجدير بالذكر أن هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها ، إذ حدثت شجارات مماثلة في لبنان خاصة المناطق النائية وأسفرت عن إصابات ، ومنها حفل زفاف في بعلبك أسفر عن مقتل 3 أشخاص بسبب خلاف على أغنية الحفل أيضاً .