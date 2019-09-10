بدء توطين مهنة مدير معرض لـ 12 نشاطا

علي القحطاني(صدى):

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، اليوم الثلاثاء، أن مع بداية العام الهجري الجديد 1441هـ، بدأ توطين مهنة مدير معرض لـ12 قطاعاً اقتصادياً.

وأكد خالد أبا الخيل، على انتهاء مهلة الاستثناء بالنسبة للوافدين، لافتًا إلى إن وظيفة مدير منفذ بيع أصبحت قاصرة على السعوديين، قبل أن يتم استثناؤها والسماح للوافدين بشغلها، لمدة عام واحد فقط، حتى يصبح الموظف السعودي على دراية كاملة بالوظيفة.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد أصدرت قراراً سابقاً بتوطين 12 قطاعاً اقتصادياً على 3 مراحل وهي: محال السيارات والدراجات النارية، ومحال الملابس الجاهزة وملابس الأطفال، ومحال الأواني المنزلية، والمستلزمات الرجالية، ومحال الأثاث المنزلي والمكتبي، محال الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى محال الساعات، ومحال النظارات، ومحال الأجهزة والمعدات الطبية، ومحال الحلويات، ومحال مواد الإعمار والبناء، ومحال السجاد، ومحال قطع غيار السيارات.