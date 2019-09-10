استشهاد الملازم أول فيصل الحارثي بالحد الجنوبي

نايف السالم(صدى):

استشهد الملازم أول فيصل بن فهد الحارثي، على الحد الجنوبي، وهو يدافع عن الوطن .

وعن ذلك، قال فهد بن عيضة النوفلي الحارثي، أن ابنه الملازم أول فيصل أعزب، نال شرف الشهادة وهو يدافع عن الوطن.

كما أوضح أنه من المقرر أن تقلع طائرة الإخلاء بجثمان الشهيد من الحد الجنوبي باتجاه مدينة الرياض صباح اليوم الثلاثاء.

وأشار إلى أن الصلاة عليه ستكون في جامع الملك خالد بعد صلاة العصر، ومن ثم الدفن في مقبرة الشمال ” حي الأمانة ” .