العثور على حارس منتخب كوراساو متوفيا قبيل لقاء هايتي

طلال الغامدي(صدى):

فوجئ لاعبو منتخب كوراساو بوفاة غارزينيو بييتر حارس المرمى أمس الإثنين قبل يوم واحد من اللقاء الثاني مع منتخب هايتي على أرضه المقرر اليوم الثلاثاء ضمن مباريات كأس أمم الكونكاكاف .

وكشف ” إيدوين شارلز ” وزير الرياضة في جمهورية هايتي أن الحارس البالغ من العمر 31 عام كان يعاني من مشاكل في القلب .

وقال : في حوالي الساعة الثالثة من صباح يوم الاثنين، أصيب غارزينيو بييتر بعارض صحي، وبعد تلقيه العلاج على يد طبيب منتخب كوراساو، خلد اللاعب إلى النوم بشكل طبيعي .

وعثر عليه متوفياً في اليوم التالي ، وتواصل السلطات التحقيق في الوفاة المفاجئة .

وكان منتخب كوراساو قد فاز على هايتي بمشاركة الحارس في أرض الأول ، يوم السبت الماضي بهدف نظيف ، ومن المقرر أن يتواجه الفريقان مجدداً اليوم في عاصمة هايتي “بورتو أو برنس ” .