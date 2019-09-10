العثور على حارس منتخب كوراساو متوفيا قبيل لقاء هايتي
فوجئ لاعبو منتخب كوراساو بوفاة غارزينيو بييتر حارس المرمى أمس الإثنين قبل يوم واحد من اللقاء الثاني مع منتخب هايتي على أرضه المقرر اليوم الثلاثاء ضمن مباريات كأس أمم الكونكاكاف .
وكشف ” إيدوين شارلز ” وزير الرياضة في جمهورية هايتي أن الحارس البالغ من العمر 31 عام كان يعاني من مشاكل في القلب .
وقال : في حوالي الساعة الثالثة من صباح يوم الاثنين، أصيب غارزينيو بييتر بعارض صحي، وبعد تلقيه العلاج على يد طبيب منتخب كوراساو، خلد اللاعب إلى النوم بشكل طبيعي .
وعثر عليه متوفياً في اليوم التالي ، وتواصل السلطات التحقيق في الوفاة المفاجئة .
وكان منتخب كوراساو قد فاز على هايتي بمشاركة الحارس في أرض الأول ، يوم السبت الماضي بهدف نظيف ، ومن المقرر أن يتواجه الفريقان مجدداً اليوم في عاصمة هايتي “بورتو أو برنس ” .
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