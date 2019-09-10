ضعف دور مودريتش مع ريال مدريد

ماجد محمد(صدى):

أثيرت الشكوك حول دور لاعب الوسط الكرواتي، لوكا مودريتش، نجم نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، الذي يمتد عقده مع الفريق حتى يونيو 2021، إلا أن دوره مع الفريق هذا الموسم تحيط به الكثير من الشكوك، حتى أن اللاعب نفسه يترقب بشدة ما ستؤول إليه الأمور خلال الفترة المقبلة.

وفي السياق نفسه، لم تعط المباريات الأولى في الموسم مؤشرات إيجابية لما سيكون عليه مستقبل مودريتش مع ريال مدريد، فقد شارك النجم الكرواتي ضمن التشكيلة الأساسية لريال مدريد في المباراة التي فاز فيها الأخير 3-1 على سيلتا فيغو في الدوري الإسباني للموسم الجاري.

واستبعد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، مودريتش عن التشكيلة الأساسية في مباراة الفريق أمام فيا ريال، حيث راهن على البرازيلي كارلوس كاسميرو بدلاً منه.

وقد يعود السبب وراء قلة اعتماد زيدان على مودريتش هو رغبته في منح وسط ملعب ريال مدريد المزيد من الحيوية، وكان هذا الدافع الأكبر لدى المدرب الفرنسي للإصرار على التعاقد مع مواطنه بول بوغبا، نجم وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ووجد زيدان ضالته في الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي لرأب الصدع في وسط ملعب النادي الملكي بعد فشل ضم بوغبا، خاصة وأن اللاعب يتمتع بقدرة بدنية كبيرة، متفوقاً في هذا الصدد على بعض اللاعبين الذين لم يعودوا يحظون بثقة كبيرة من زيدان مثل مودريتش وماركوس يورانتي وداني سيبايوس.