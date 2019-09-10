جماعية وتعبر عن الفخر بالوطن.. أبرز المعلومات عن رقصة ” العرضة “

عادل الحربي(صدى):

نشرت ” دارة الملك عبدالعزيز ” ” انفوجرافيك ” يستعرض أبرز المعلومات الخاصة بالجوانب المختلفة لـ ” العرضة السعودية ” .

وعن هذه المعلومات، أوضحت دارة الملك عبد العزيز أن الخلفية التاريخية لـ ” العرضة ” هي أنها رقصة الحروب؛ حيث كانت تُؤدى استعداداً للحرب وفرحةً بالانتصار.

أما بعد استتباب الأمن، أصبحت تعبيراً عن الفرح والفخر بالوطن.

وفيما يتعلق بـ ” زيَّ العرضة ” ، فهو عبارة عن ألبسة خاصة مزينة بالتطريز والزخرفة المستوحاة من التراث، وعادة ما يختلف لباس منشدي قصائد الحرب عن مجموعة حملة الطبول.

أما فيما يتعلق بأشهر قصائد العرضة، فهي ” نجد شامت لأبو تركي وخذها شيخنا، وأخمرت عشاقها عقب لطم خشومها ” .

وتؤدى ” العرضة ” جماعية بعد أن تستهل بالحوربة ” النداء الأول للعرضة ” ، وبعدها تنطلق العرضة بأداء حركي حماسي بوحدة إيقاعية متجانسة.

فيما تنقسم طبول العرضة إلى قسمين؛ وهما التخمير ” الطبول الكبيرة ” والتثليث ” الطبول الصغيرة ” ، وأهم أدواتها ” الراية والسيف ولباس العرضة والطبول ” .

وتختم ” العرضة ” بالزمية ” تحت بيرق سيدي سمع وطاعة ” تأكيداً لحب الأرض والقائد.