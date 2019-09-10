” الإتحاد ” يخشى على لياقة ” المولد “
تسعى إدارة الإتحاد إلى المحافظة على لياقة جناح الفريق الأول فهد المولد خلال فترة عقوبة الإيقاف التي قررتها لجنة المنشطات ضده لمدة عام .
وكشفت مصادر إعلامية أن الإتحاد سينظم برنامج لفهد المولد في أحد المراكز الرياضية بجدة للحفاظ على آدائه ، علماً بأنه يحق للاعب المشاركة في التدريبات خلال الشهرين الأخيرين من عقوبة الإيقاف التي بدأت منذ 9 مايو الماضي .
وأكدت أن إسم اللاعب ضمن قائمة الفريق المحلية التي تم رفعها الأسبوع الماضي إلى لجنة الإحتراف وأوضاع اللاعبين بالإتحاد السعودي ، إذ يأمل إتحاد في مشاركة اللاعب بالجولات الأخيرة من الموسم الجاري .
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