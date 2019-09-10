” الإتحاد ” يخشى على لياقة ” المولد “

نواف السالم(صدى):

تسعى إدارة الإتحاد إلى المحافظة على لياقة جناح الفريق الأول فهد المولد خلال فترة عقوبة الإيقاف التي قررتها لجنة المنشطات ضده لمدة عام .

وكشفت مصادر إعلامية أن الإتحاد سينظم برنامج لفهد المولد في أحد المراكز الرياضية بجدة للحفاظ على آدائه ، علماً بأنه يحق للاعب المشاركة في التدريبات خلال الشهرين الأخيرين من عقوبة الإيقاف التي بدأت منذ 9 مايو الماضي .

وأكدت أن إسم اللاعب ضمن قائمة الفريق المحلية التي تم رفعها الأسبوع الماضي إلى لجنة الإحتراف وأوضاع اللاعبين بالإتحاد السعودي ، إذ يأمل إتحاد في مشاركة اللاعب بالجولات الأخيرة من الموسم الجاري .