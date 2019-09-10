أخطاء فادحة تدمر العلاقة الحميمة بين الزوجين

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أكد أخصائيو الصحة الجنسية إن العوامل الجسدية والنفسية تؤثر على ممارسة العلاقة الحميمة، حيث أن هناك أخطاء تدمرها ومنها الشعور بالتعب الشديد الذي يؤثر على العقل أيضًا، ويجعل من الشاق على الشخص التفكير في أي شيء ولو كان ممارسة العلاقة الحميمة.

ويعمل الروتين، وعدم التجديد في ممارسة العلاقة الحميمة على قتل الجاذبية الموجودة بين الزوجين، كما أن تناول الكحول يمنع وصول السيدات إلى النشوة الجنسية، ويؤدي إلى إصابة الرجال بضعف الانتصاب، وسرعة القذف.

ويؤدي تصفح الهواتف عند الخلود إلى الفراش إلى إهدار الوقت، وبالتالي تؤدي لانخفاض عدد مرات ممارسة العلاقة الحميمة بشكل أقل، كما أن عدم الشعور بجاذبية تجاه الزوج أو الزوجة يؤثر سلبًا على الحياة الجنسية.

ويسبب عدم الشعور بالرضا نتيجة لعدم اهتمام أحد الزوجين، وهذا يؤدي لانخفاض الرغبة في ممارسة العلاقة الحميمة، فضلًا عن الانشغال بالعمل الدائم الذي يتسبب شعور الشخص بالتوتر والضغط، وقد يؤدي لقتل الرغبة في ممارسة العلاقة الحميمة.