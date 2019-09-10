  • الثلاثاء 10

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. وفاة والدة رئيس نادي الرائد

وفاة والدة رئيس نادي الرائد

وفاة والدة رئيس نادي الرائد
ماجد الأشرم(صدى):

أعلن نادي الرائد، اليوم الثلاثاء، عن وفاة والدة رئيس النادي فهد المطوع، بعد معاناتها مع المرض.

وذكر النادي، أنه سيصلى على الفقيدة اليوم الثلاثاء بعد صلاة العصر، في جامع البابطين شمال الرياض طريق الملك فهد.


6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 12 ساعة

الله يرحمها ويغفرلها ويثبتها عند السؤال ياااااااارب …

[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 12 ساعة

الله يرحمها ويغفرلها ويثبتها عند السؤال ياااااااارب …

[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 12 ساعة

الله يرحمها ويغفرلها ويثبتها عند السؤال ياااااااارب …

[ عدد التعليقات: 3680 ] نشر منذ 12 ساعة

الله يرحمها ويغفر لها

[ عدد التعليقات: 7274 ] نشر منذ 12 ساعة

إنا لله وإنا إليه راجعون ***
*
الله يرحمها ويغفر لها ويرحم موتى المسلمين ***

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *