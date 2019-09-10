وفاة والدة رئيس نادي الرائد

ماجد الأشرم(صدى):

أعلن نادي الرائد، اليوم الثلاثاء، عن وفاة والدة رئيس النادي فهد المطوع، بعد معاناتها مع المرض.

وذكر النادي، أنه سيصلى على الفقيدة اليوم الثلاثاء بعد صلاة العصر، في جامع البابطين شمال الرياض طريق الملك فهد.