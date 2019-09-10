نشر : منذ 13 ساعة 3٬315 6 اخبار رياضية وفاة والدة رئيس نادي الرائد ماجد الأشرم(صدى): أعلن نادي الرائد، اليوم الثلاثاء، عن وفاة والدة رئيس النادي فهد المطوع، بعد معاناتها مع المرض. وذكر النادي، أنه سيصلى على الفقيدة اليوم الثلاثاء بعد صلاة العصر، في جامع البابطين شمال الرياض طريق الملك فهد.
Abu Rotana[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 12 ساعة
الله يرحمها ويغفرلها ويثبتها عند السؤال ياااااااارب …
Abu Rotana[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 12 ساعة
الله يرحمها ويغفرلها ويثبتها عند السؤال ياااااااارب …
Abu Rotana[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 12 ساعة
الله يرحمها ويغفرلها ويثبتها عند السؤال ياااااااارب …
ابن البلد[ عدد التعليقات: 3680 ] نشر منذ 12 ساعة
الله يرحمها ويغفر لها
,,اااالسحاب’’[ عدد التعليقات: 9084 ] نشر منذ 12 ساعة
الله يرحمها ويغفر لها
رااايق[ عدد التعليقات: 7274 ] نشر منذ 12 ساعة
إنا لله وإنا إليه راجعون ***
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الله يرحمها ويغفر لها ويرحم موتى المسلمين ***