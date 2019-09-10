إلغاء رسوم تكرار العمرة وإعادة هيكلة لتأشيرات الزيارة

عادل الحربي(صدى):

صدر قرار بإعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج والعمرة والمشتمل على إلغاء رسوم تكرار العمرة المقدرة بـ٢٠٠٠ ريالا؛ حيث وجه وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة صدور القرار.

ومن جانبه، أكد ” بنتن ” إن القرار يدعم الجهود الرامية لتحقيق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر في عام 2030، وسط منظومة من الخدمات الجليلة التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم براحة واطمئنان.