بعد وصفها للنسويات بالبلطجيات.. كاتب صحفي يصف الأربش بالمصلحجية

نايف السالم(صدى):

ناقشت حلقة برنامج ” اتجاهات ” التي تقدمه الإعلامية نادين البدير على قناة ” روتانا خليجية ” في أولى حلقات موسمه الجديد الأحد الماضي، قضية “ النسويات السعوديات ” ، واستضافت في الحلقة المثيرة للجدل، عضو مجلس الشورى كوثر الأربش والكاتب الصحفي أحمد عوض.

وبدأت الحلقة بحديث للأربش قالت فيه: ” مصطلح ” نسوية ” ما بعد 2017 لم يعد لها علاقة إطلاقاً بحقوق المرأة، وأصبحت ذات توجهات سياسية مشبوهة ” .

وأضافت الأربش أن مشكلة الجيل الأول من النسويات السعوديات أنهن مازلن يعتقدن أن النشاط النسوي يجب أن يتم خارج مظلة الدولة، ومصرات على هذا الاتجاه حتى اليوم، مشيرةً إلى أن النسوية السعودية فكر ” فتنوي ” يتبنى حقوق المرأة بشكل ظاهري فقط، وهو بالداخل يعمل على إشعار الآخر بالعار.

وأطلقت كوثر اسم ” بلطجيات الحقوق ” على النسويات السعوديات، مضيفةً: ” ملامحهم يجردون الرجل من صفاتهم الرجولية الشهامة والنخوة ويسمونه ذكر، للتركيز على نوعه الجنسي، واتهام الرجل بأنه غيران من ما وصلت له المرأة “.

وتابعت: ” لماذا يتهمون بعض النساء بأنهن ضد حقوق المرأة، وهذا سؤال نقف عنده، وأنا مع حقوق المرأة مع حرية لباسها وعملها ووظيفتها وسفرها وتنقلها ” .

من جانبه، رد الكاتب الصحفي أحمد عوض في الحلقة بأن الفكر النسوي بريء من التوجهات السياسية وأغلبية الفكر النسوي في مجتمعاتنا تتوجه نحو شؤون اجتماعية واقتصادية بحتة.

وقال عوض لمقدمة البرنامج نادين البدير: ” أنت زعيمة من زعيمات النسوية، هل أحد ضرك ؟ وهذا اتهام فيه فخر ” ، ووصف الأربش بالتيار الذي يتحرك وفق مصالحه الشخصية فقط .

وأضاف : من يتعدى على انظمة الدولة سيحاسب ولا علاقة لذلك بمطالبات النسويات القائم على الحقوق فقط وتعديل الأنظمة التي ترى بأنها غيّر منصفة لها وهو ما تحقق لها في كثير من القضايا مثل قيادة السيارة واسقاط الولاية والسفر وحقها في الوظيفة والتعليم وغيرها.

يذكر أن القضية صعدت “ ترند ” على منصة تويتر، وتضمنت تعليقات مكثفة بين مؤيد ومعارض لمفهوم النسوية وأهدافها وطرائق عملها في السعودية.