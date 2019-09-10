” الطاقة الدولية ” تكشف عن استخدام إيران لأجهزة خطيرة بالمخالفة للإتفاق النووي

وكالات(صدى):

كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن انتهاكات إيرانية خطيرة للإتفاق النووي مؤكدة استمرارها لحظر الإتفاق الذي تشارك فيه دول أخرى بخلاف الولايات المتحدة ، حيث كشفت عن إمتلاكها أجهزة طرد مركزي متطورة تزيد من مخزون اليورانيوم المخصب .

وقال المتحدث بإسم الوكالة ، أن إيران قامت أو على وشك تركيب 22 جهاز للطرد المركزي من نوع ” إي. آر. 4 ” وجهاز ” إي. آر. 5 ، و3 نمازج من ” إي. آر. 3 ” وغيرها منتهكة الإتفاق .

وشددت الوكالة الدولية أن الوكالة تواصل التحقق من النشاط النووي الإيراني وتجارب طهران الصاروخية والتي تدعم بصواريخها الميلشيات الإرهابية .

من ناحية أخرى أكد وزير الخارجية الأمريكي ” مايك بومبيو ” على صحة القرار الأمريكي بالإنسحاب من الإتفاق النووي بعد إختراق إيران له مؤكداً أن الإستمرار فيه كان سيمهد لإيران الطريق لتصنيع القنبلة النووية .

وقال ” بومبيو ” في تصريح له : لو كانت واشنطن استمرت في الإتفاق النووي ، لكانت طهران عرفت طريقها لنظام تصنيع القنبلة النووية ، مشيراً إلى أن الهجمات الإرهابية حول العالم زادت بعد الإتفاق النووي .

وأضاف : لهذا السبب انسحبنا من الإتفاق النووي ، مؤكداً أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران أثرت على ميلشيات حزب الله والميلشيات الطائفية الأخرى .