” الطاقة الدولية ” تكشف عن استخدام إيران لأجهزة خطيرة بالمخالفة للإتفاق النووي
كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن انتهاكات إيرانية خطيرة للإتفاق النووي مؤكدة استمرارها لحظر الإتفاق الذي تشارك فيه دول أخرى بخلاف الولايات المتحدة ، حيث كشفت عن إمتلاكها أجهزة طرد مركزي متطورة تزيد من مخزون اليورانيوم المخصب .
وقال المتحدث بإسم الوكالة ، أن إيران قامت أو على وشك تركيب 22 جهاز للطرد المركزي من نوع ” إي. آر. 4 ” وجهاز ” إي. آر. 5 ، و3 نمازج من ” إي. آر. 3 ” وغيرها منتهكة الإتفاق .
وشددت الوكالة الدولية أن الوكالة تواصل التحقق من النشاط النووي الإيراني وتجارب طهران الصاروخية والتي تدعم بصواريخها الميلشيات الإرهابية .
من ناحية أخرى أكد وزير الخارجية الأمريكي ” مايك بومبيو ” على صحة القرار الأمريكي بالإنسحاب من الإتفاق النووي بعد إختراق إيران له مؤكداً أن الإستمرار فيه كان سيمهد لإيران الطريق لتصنيع القنبلة النووية .
وقال ” بومبيو ” في تصريح له : لو كانت واشنطن استمرت في الإتفاق النووي ، لكانت طهران عرفت طريقها لنظام تصنيع القنبلة النووية ، مشيراً إلى أن الهجمات الإرهابية حول العالم زادت بعد الإتفاق النووي .
وأضاف : لهذا السبب انسحبنا من الإتفاق النووي ، مؤكداً أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران أثرت على ميلشيات حزب الله والميلشيات الطائفية الأخرى .
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