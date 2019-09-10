اقتراب النهاية.. رموز تركيا تعلن موعد تشكيل حزب موازي للإطاحة بـ ” أردوغان “
كشف نائب رئيس وزراء تركيا السابق علي باباجان عن اقتراب تأسيس حزب سياسي مناهض لحزب العدالة والتنمية الحاكم بقيادة ” أردوغان ” .
وأكد ” باباجان ” أن الحزب سيتم تشكيله قبل نهاية العام الجاري 2019 ، وسيضم شخصيات بارزة ، وذلك بعد اشتعال الخلافات مع الرئيس التركي وتصدع الحزب الحاكم بعد انشقاق عشرات الأعضاء عنه .
وقال ” باباجان ” في حواره صحفي معه : سيستغرق هذا بعض الوقت.. نريد تشكيل الحزب قبل 2020. الجودة مهمة هنا .
وكان الرئيس التركي السابق عبدالله غل قد أعلن تعاونه مع علي باباجان ذو الشعبية الواسعة والذي شغل منصب وزير الإقتصاد قبل توليه منصب نائب رئيس الوزراء ، فضلاً عن هزيمة حزب العدالة والتنمية المريرة في إنتخابات البلدية في يونيو الماضي ، وهو ما يعجل بنهاية حزب ” أردوغان ” .
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