تفعيل مخالفات الموازين على الطرق خلال 3 أشهر

حمود العنزي(صدى):

كشف مدير مشروع محطات وزن الشاحنات بشركة ” تحكم ” ، المهندس خالد بادغيش، اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع تفعيل مخالفات الموازين على الطرق، في خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وقال ” بادغيش ” أن المخالفات لم تكن مفعلة في السابق رغم وجودها في النظام، مشددا على عزم الشركة المملوكة بنسبة 100% لصندوق الاستثمارات العامة، على تفعيل مخالفات الأوزان بالشاحنات لمعالجة الأضرار الناتجة على الطرق، منها الحوادث وتدمير البنى التحتية.

وأشار إلى أن 60% من الشاحنات المحملة بالبضائع بالمملكة تتهرب من الموازين على الطرق، لافتًا إلى ضرورة إيجاد حلول للقضاء على التهرب من الموازين، كما أن الشركة تعمل بالتعاون مع وزارة الداخلية لمعالجة هذه المشكلة سواء على الطرق الرئيسية أو الفرعية.