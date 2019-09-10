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مركز مراقبة السموم والكيمياء الشرعية يحقق اعتماد CAP الأعلى عالميا

مركز مراقبة السموم والكيمياء الشرعية يحقق اعتماد CAP الأعلى عالميا
سعيد العجل(صدى):

نجح مركز مراقبة السموم و الكيمياء الطبية الشرعية بالرياض في الحصول على اعتماد جديد بعد أن كسب ثقة لجنة تقييم الجمعية الأمريكية لعلم الأمراض “CAP” ، حيث اجتاز التقييم لهذا الاعتماد .

و يعد اول مركز على مستوى الشرق الأوسط و الذي يلتحق بهذا النوع من الاعتماد والذي يشمل مجال فحص المخدرات و الطب الشرعي مع الفحوصات التأكيدية لها .
و ثمن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبد العزيز التويجري ما يقدم من دعم كبير من معالي وزير الصحة من أجل النهوض بالخدمات الصحية و الوصول إلى أعلى درجات الجودة ، و ما تحقق اليوم في مركز السموم والكيمياء الشرعية ، دليل على الطموح العالي و الذي لن يتوقف بإذن الله ، مثمناً جهد العاملين في المركز .

من جانبه أوضح مدير مركز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية بصحة الرياض الدكتور بدر النفيسة أن الكلية الأمريكية لعلم الأمراض (CAP) ، تعتبر منشأة طبية تخدم العديد من المنشآت و المختبرات حول العالم ، وهي أكبر هيئة في العالم و الرائدة في مجال ضمان جودة المختبرات الطبية ،حيث يعكس هذا الاعتماد توفير المختبر لخدمات عالية الجودة وبأقل التكاليف ، ويفي بمتطلبات برنامج الاعتماد التابع للكلية الأمريكية لعلم الامراض ، ويلتزم الحصول على اعتماد المختبرات التابعة للكلية الأمريكية لعلم الأمراض بضمان توفير أعلى معايير الخدمات المخبرية لكافة المستفيدين .

يذكر أن الجمعية الأمريكية لعلم الأمراض College of American Pathologists ، تتكون من مجموعة كبيرة من العلماء المتخصصين في الخدمات الصحية و علم الأمراض و تمارس عملها منذ ٧٠ عاما.

من بين ٨٠٠٠ مختبر معتمد حول العالم .
ونوه د. النفيسة بجهود الوكالة المساعدة للمختبرات وبنوك الدم ، وكذلك الادارة العامة لمراكز ومراقبة الدم والكيمياء الطبية الشرعية بوزارة الصحة ، لدعمهما المركز ، وبماينعكس على مستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين .


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