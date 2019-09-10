توفر 5 وظائف شاغرة للجنسين بشركة ” الغنيم المحدودة “
كشفت شركة ” الغنيم المحدودة ” عن توفر 5 وظائف للرجال والنساء لحملة الشهادة المتوسطة ” الكفاءة ” ، للعمل بمتاجر الشركة بخميس مشيط، وفقًا للمسميات والشروط التالية:
* المسمى الوظيفي
– بائع (للجنسين – عدد 5 وظائف).
* الشروط
1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- شهادة المتوسطة (الكفاءة).
3- لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
* الراتب
– الراتب 4,000 ريال.
* الوصف الوظيفي
– بيع مجموعة من السلع والخدمات للعملاء، وتوفير المعلومات المتعلقة بالمنتجات واستخداماتها وأسعارها، وتولي أمور الدفع وتلقي المدفوعات من العملاء.
* المهام الوظيفية
1- تولي أمور الدفع وتلقي المدفوعات من العملاء، ومعالجة طلبات استبدال المنتجات، والمرتجعات وفقاً للسياسة المتبعة.
2- مراقبة مستويات المخزون والحفاظ على ترتيب المتجر، وإصدار طلبات لشراء المنتجات، والتعامل مع المنتجات الواردة.
3- توفير المعلومات المتعلقة بالمنتجات، والاستخدامات، والأسعار.
4- بيع مجموعة من السلع والخدمات للعملاء.
وأشارت الشركة إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1441/01/11هـ، من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط التالي:هنا
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