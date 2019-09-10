توفر 5 وظائف شاغرة للجنسين بشركة ” الغنيم المحدودة “

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة ” الغنيم المحدودة ” عن توفر 5 وظائف للرجال والنساء لحملة الشهادة المتوسطة ” الكفاءة ” ، للعمل بمتاجر الشركة بخميس مشيط، وفقًا للمسميات والشروط التالية:

* المسمى الوظيفي

– بائع (للجنسين – عدد 5 وظائف).

* الشروط

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- شهادة المتوسطة (الكفاءة).

3- لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

* الراتب

– الراتب 4,000 ريال.

* الوصف الوظيفي

– بيع مجموعة من السلع والخدمات للعملاء، وتوفير المعلومات المتعلقة بالمنتجات واستخداماتها وأسعارها، وتولي أمور الدفع وتلقي المدفوعات من العملاء.

* المهام الوظيفية

1- تولي أمور الدفع وتلقي المدفوعات من العملاء، ومعالجة طلبات استبدال المنتجات، والمرتجعات وفقاً للسياسة المتبعة.

2- مراقبة مستويات المخزون والحفاظ على ترتيب المتجر، وإصدار طلبات لشراء المنتجات، والتعامل مع المنتجات الواردة.

3- توفير المعلومات المتعلقة بالمنتجات، والاستخدامات، والأسعار.

4- بيع مجموعة من السلع والخدمات للعملاء.

وأشارت الشركة إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1441/01/11هـ، من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط التالي:هنا