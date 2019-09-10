السجن 9 أشهر و20 ألف غرامة لقيادي سابق بأمانة مكة المكرمة

نايف السالم(صدى):

قررت محكمة الاستئناف بمكة المكرمة، المصادقة على حكم المحكمة الجزائية بحق قيادي سابق بأمانة المنطقة، بسجنه وتغريمه ماليا لاتهامه بالتلاعب بمنح الأراضي.

وكان تم الكشف عن تلاعب عدد من مسؤولي أمانة مكة المكرمة بمنح الأراضي، منهم من توفى، وذلك قبل تسليم الأراضي لوزارة الإسكان.

وتسابق المسؤولون لمنح أراض لعديد من أقاربهم دون التقيد بالضوابط وتجاوزوا، ممن هم على قيد الانتظار كما تم منح الأطفال وكذلك حديثي الجنسية السعودية مما يعد مخالفة صريحة للأنظمة.

وأصدرت المحكمة المختصة حكمًا بسجن القيادي ثلاثة أشهر ومن ثم تم رفعها لمحكمة الاستئناف والتي رأت أن الحكم لايوازي ما ارتكبه من مخالفات، والتي نتج عنها الحكم بسجنه تسعة أشهر وغرامة مالية تقدر بعشرين ألف ريال واجب النفاذ.

وحاول المحامون بأن يكون الحكم مع إيقاف التنفيذ إلا أن الاستئناف رفضت ذلك ليكتسب الصفة القطعية.