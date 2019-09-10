السجن 9 أشهر و20 ألف غرامة لقيادي سابق بأمانة مكة المكرمة
قررت محكمة الاستئناف بمكة المكرمة، المصادقة على حكم المحكمة الجزائية بحق قيادي سابق بأمانة المنطقة، بسجنه وتغريمه ماليا لاتهامه بالتلاعب بمنح الأراضي.
وكان تم الكشف عن تلاعب عدد من مسؤولي أمانة مكة المكرمة بمنح الأراضي، منهم من توفى، وذلك قبل تسليم الأراضي لوزارة الإسكان.
وتسابق المسؤولون لمنح أراض لعديد من أقاربهم دون التقيد بالضوابط وتجاوزوا، ممن هم على قيد الانتظار كما تم منح الأطفال وكذلك حديثي الجنسية السعودية مما يعد مخالفة صريحة للأنظمة.
وأصدرت المحكمة المختصة حكمًا بسجن القيادي ثلاثة أشهر ومن ثم تم رفعها لمحكمة الاستئناف والتي رأت أن الحكم لايوازي ما ارتكبه من مخالفات، والتي نتج عنها الحكم بسجنه تسعة أشهر وغرامة مالية تقدر بعشرين ألف ريال واجب النفاذ.
وحاول المحامون بأن يكون الحكم مع إيقاف التنفيذ إلا أن الاستئناف رفضت ذلك ليكتسب الصفة القطعية.
القرشي[ عدد التعليقات: 2647 ] نشر منذ 13 ساعة
السؤال الأهم ؟
هل تم إسترداد جميع تلك الأراضي ممن منحت لهم بدون وجه حق ولا اكتفت المحكمة
( بالحكم الذي لا يوازي الجرم المرتكب ) ؟
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 5865 ] نشر منذ 13 ساعة
صراحة الحكم قليل بس المهم استرجاع كافة الأراضي التي قام القيادي بتوزيعها بغير حق مو يسجن 9 اشهر و الأراضي الموزعة بالملايين تترك مو اللي وزعها حسبي الله و نعم الوكيل
محمد[ عدد التعليقات: 3243 ] نشر منذ 13 ساعة
بسسسسسسسسسسسسسس
ابو عمار[ عدد التعليقات: 28519 ] نشر منذ 10 ساعات
ما شاء الله تسعة اشهر وغرامه قدرها 20 الف ريال فقط
لو كان مسكين وسارق كان حكم عليه بقص اليد والسجن اكثر من سنه
هذا القرار يتطبق عليه قول الشاعر العراقي
قتل امرىء في غابة مسألة لا تقتفر .. وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر
السؤال اللي يطرح نفسه هل تم استرجاع الاراضي والاموال المنهوبه والا مثل ما حصل في حلقة طاش ما طاش ان القاضي يجيه جني ويتصرف بقراره
على فكره موضوع نهب الاراضي من قبل المسؤلين في بقية الامانات في مناطق البلاد منتشر وبكثره فيا ليت يتم التحقيق والتفتيش والتنقيب في بقية المناطق مثل الشرقيه والغربيه بالذات وخصوصا على الشواطىء