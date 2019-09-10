نجمة قنوات أطفال شهيرة تشنق نفسها بسبب ضغط الاختبارات!

لندن(صدى):

على خلفية وفاة نجمة قنوات الأطفال الشهيرة في بريطانيا، ميا ليسيا نيلور، عن 16 عاما، في السابع من أبريل الماضي، كشفت مصادر، اليوم الثلاثاء، اللغز وراء وفاتها.

وتبين أن نيلور، والتي كانت تعمل في قناة CBBC ، قامت بشنق نفسها داخل منزلها، بسبب ضغط الاختبارات الدراسية.

وكان والدا نيلور، قد تلقيا اتصالا هاتفيا من المدرسة الثانوية، وتم إخبارهما بأن مستوى ابنتهما ليس على ما يرام.

وبعد هذا الاتصال، تم منع الفتاة من حضور حفل، وأقدمت على إنهاء حياتها بهذه الطريقة.