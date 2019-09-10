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أمريكا تضع تركيا في ورطة بالتفكير في فرض عقوبات جديدة

أمريكا تضع تركيا في ورطة بالتفكير في فرض عقوبات جديدة
واشنطن(صدى):

عادت التهديدات الأمريكية لتركيا من جديد، بسبب صفقة الصواريخ الروسية إس-400.

وتحدث وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، من جديد عن احتمال فرض عقوبات على تركيا فيما يتعلق بشراءها منظومة الدفاع الجوي الصاروخي روسية الصنع إس-400.

وانخفضت السندات السيادية التركية المقومة بالدولار، عقب تصريحات وزير الخزانة الأمريكي.

الجدير بالذكر أن تركيا وأمريكا على خلاف بسبب شراء الأولى منظومة إس-400، التي تقول الولايات المتحدة إنها لا تتوافق مع دفاعات حلف شمال الأطلسي وتشكل تهديدا لمقاتلات إف-35 الشبح التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن.

وسبق أن حذرت واشنطن تركيا من أنها ستواجه عقوبات بسبب شراء هذه المنظومة واستبعدت أنقرة من برنامج إف-35 لكن تركيا لا تزال ترفض التحذيرات.

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