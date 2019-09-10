تفاصيل حفل فنان العرب في جازان بعد غياب 40 عامًا
يستعد فنان العرب محمد عبده، لإحياء حفلًا غنائيًا في جازان يوم 22 سبتمبر الجاري، بمناسبة اليوم الوطني الـ 89.
ويأتي هذا الحفل بعد غياب حفلات محمد عبده عن جازان نحو 40 عاما، وستكون على مسرح مركز الأمير سلطان الحضاري.
وأوضحت الهيئة العامة للسياحة في جازان، أن المدة الزمنية للحفلة 8 ساعات، تتضمن العديد من الفقرات المتنوعة، وتشمل رقصات شعبية، وفقرات غنائية، ومسرحية لعدد من نجوم الفن في المملكة.
جيزاني[ عدد التعليقات: 1180 ] نشر منذ 8 ساعات
تفاصيل حفل فنان العرب في جازان بعد غياب 40 عامًا رجع الاصل لاصله
ابن الشريف[ عدد التعليقات: 20 ] نشر منذ 2 ساعتين
اذا ليش يقول انه عسيري
ناقد[ عدد التعليقات: 68 ] نشر منذ 30 دقيقة
بين ربعه وجماعته … عود لمكانه وأصله .. شي طيب