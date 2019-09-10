ضاحي خلفان: «الإخوان يعيشون حالة إنكار الواقع..احذروهم»
أكد نائب رئيس شرطة أبو ظبي السابق ضاحي خلفان، اليوم الثلاثاء، أن جماعة الإخوان الإرهابية تعيش حالة من إنكار الواقع.
وقال خلفان: «يعيش الإخوان في حالة نفسية مرضية هي حالة إنكار الواقع» ،مضيفًا إنهم كانوا يعدون العدة لوضع المشانق في الميادين العامة لشنق معارضيهم.
وأضاف: «ففي اعتصام رابعة كانوا يأملون أن يستعيدوا الحكم مرة أخرى».
وتابع: «هناك تطابق كبير في الجرائم التي ترتكبها عصابات المافيا الدولية مقارنة بالجرائم التي يرتكبها جماعة الاخوان، منها التزوير ،والسرقات ،والتهديد، والقتل، والاغتصاب» .
واختتم خلفان حديثه قائلا: «حيثما وجدتم الإخوان احذروهم فإنهم مجرمون» .
عبد اللهhabd[ عدد التعليقات: 617 ] نشر منذ 15 ساعة
قال الله تعالى
( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ )
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مبروك[ عدد التعليقات: 2322 ] نشر منذ 14 ساعة
لو ترفع الحماية عن خلفان يوم واحد لسكت عن خرابيط بلقرنبيط .
seeee[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 13 ساعة
البلاء فيكم والخوف منكم والايام تثبت