ضاحي خلفان: «الإخوان يعيشون حالة إنكار الواقع..احذروهم»

أبوظبي(صدى):

أكد نائب رئيس شرطة أبو ظبي السابق ضاحي خلفان، اليوم الثلاثاء، أن جماعة الإخوان الإرهابية تعيش حالة من إنكار الواقع.

وقال خلفان: «يعيش الإخوان في حالة نفسية مرضية هي حالة إنكار الواقع» ،مضيفًا إنهم كانوا يعدون العدة لوضع المشانق في الميادين العامة لشنق معارضيهم.

وأضاف: «ففي اعتصام رابعة كانوا يأملون أن يستعيدوا الحكم مرة أخرى».

وتابع: «هناك تطابق كبير في الجرائم التي ترتكبها عصابات المافيا الدولية مقارنة بالجرائم التي يرتكبها جماعة الاخوان، منها التزوير ،والسرقات ،والتهديد، والقتل، والاغتصاب» .

واختتم خلفان حديثه قائلا: «حيثما وجدتم الإخوان احذروهم فإنهم مجرمون» .