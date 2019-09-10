بالفيديو..السند يوضح هل قول الرجل لزوجته «أنتِ لستِ على ذمتي» يعتبر طلاق أم لا

حمود العنزي(صدى):

أوضح الشيخ عبد الرحمن السند، حكم قول الرجل لزوجته عبارة «أنت لست على ذمتي» وما إن كانت من كنايات الطلاق أم لا.

وقال السند خلال برنامج «يستفتونك»، إن توجيه الزوج لزوجته عبارات مثل: «أنت لست على ذمتي»، أو «خرجتِ من ذمتي» يوقع الطلاق بينهما.

وأوضح أنه لا يحبذ إصدار فتوى خاصة بشؤون الطلاق من خلال الإعلام، والبرامج التلفزيونية، مشير إلى أن الأمر يحتاج لتفاصيل يدلي بها الزوجان، وأنه على المفتي الاستماع لهما بشكل مباشر حتى تقع الفتوى موقعها الصحيح.