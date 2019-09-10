بعد سقوطه عن ظهر حصان..الحلاني يوضح حالته الصحية ويرد على إصابته بالعمى!

بيروت(صدى):

تعرض الفنان اللبناني عاصي الحلاني، لحادث سقوط عن ظهر حصانه في مزرعته، وتم نقله إلى مستشفى ببيروت لتلقي العلاج اللازم.

وكانت العديد من الأنباء قد انتشرت حول حالة عاصي الحلاني الصحية، حيث أفاد البعض بتعرضه لإصابات خطرة، فيما أشار آخرون إلى إصابته بالعمى.

من جانبه أعرب الحلاني، عن استيائه من الشائعات التي أفادت بأنه تعرض لكسر في يده اليسرى،مؤكدًا أنه لم يتأذى إلى هذا الحد.

ونفى ما أُثير أيضًا حول إصابته بالعمى، لافتًا إلى أن قليلًا من الغبار دخل إلى عينيه فحجب عنه النظر مطمئنًا جمهوره على حالته الصحية.

وأوضح الحلاني أنه تعرّض فقط لكسر في إصبع يده اليسرى وبعض الخدوش والجروح في وجهه وجسده.