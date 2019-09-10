مرض الكلى يجتاح أسرة كاملة في تبوك..ومبادرة لمحاولة مساعدتهم

محمود البلوي(صدى):

تفاعل فريق «تطوعي تبوك»، مع معاناة أسرة كاملة اجتاحها مرض الكلى ليصيب 4 من أبنائها.

وكان وسم «فتاة تبوك وصايف»، تصدر موقع التواصل الاجتماعي حيث ناشد الأهالي بالتفاعل مع حالة الفتاة وتدعى «وصايف» وهي من إحدى أفراد الأسرة وتدهورت حالتها، وتحتاج متبرع بالكلية، إضافة إلى طلب سيارة للذهاب للغسيل، فالأسرة تعاني من ضيق الحال بجانب معاناة المرض.

ومن جانبه أعلن فريق تطوعي تبوك إطلاق مبادرة تأمين سيارة للعائلة داخل نطاق الفريق، وتحت مظلة جمعية الملك عبدالعزيز.

وقال الفريق: «تفاعلاً مع وسم #فتاه_تبوك_وصايف، يطلق الفريق مبادرة تأمين سيارة للعائلة المصاب ابناءها بالفشل الكلوي داخل نطاق الفريق، تحت مظلة جمعية الملك عبدالعزيز».

وأضاف: «التحويل على حساب جمعية الملك عبد العزيز الرسمي، والهدف:50 ألف ريال، والسهم:500 ريال، وتزويدنا بإيصال التحويل على: 0543231200 __ 0546221128» .