مونديال 2022..مباراة مرتقبة بين الأخضر ونظيره اليمني اليوم

نواف السالم(صدى):

يستعد ملعب البحرين الدولي في المنامة، اليوم الثلاثاء، لاستقبال أولى لقاءات المنتخبين السعودي واليمني في التصفيات الآسيوية المزدوجة والمؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ومن المقرر أن تقام المباراة المرتقبة بين المنتخبين في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة.

وكانت قرعة التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023، أوقعت المنتخب الوطني، في المجموعة الرابعة، إلى جانب كل من فلسطين وسنغافورة واليمن وأوزبكستان .

يذكر أن الأخضر يملك أفضلية تاريخية أمام المنتخب اليمني، حيث حقق الفوز على اليمن في 17 مباراة، وخسر مباراة واحدة فقط، وسجل خلالها 49 هدفًا.