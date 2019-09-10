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رد «حقوق الإنسان» على حرمان المتجاوزين الـ 35 عاماً من الوظيفة

رد «حقوق الإنسان» على حرمان المتجاوزين الـ 35 عاماً من الوظيفة
علي القحطاني(صدى):

عقب توضيح وزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل بشأن عدم صحة ما يتم تداوله حول منع مَن هم أكبر من 35 عاماً من الحصول على الوظيفة سواء في الخاص أو العام، جاءت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لتؤكد أيضًا أنه لا يوجد مصوغ قانوني يجيز لجهات التوظيف تحديد عمر أعلى للتوظيف.

وأكدت الجمعية أن الحد الأدنى للعمر، وضع حتى لا يتم استغلال الأطفال بينما الأعلى ترك حتى سن التقاعد.

ويأتي ذلك على خلفية اشتراط بعض الجهات عمرًا معينًا للتوظيف لا يتجاوز الـ30 عامًا والبعض منها الـ35 في العديد من إعلانات التوظيف.

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