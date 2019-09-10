شاهد.. لقطات نادرة من زيارة الملك فيصل إلى بريطانيا في عمر الـ14

نايف السالم(صدى):

رٌسخت زيارة الملك فيصل بن عبد العزيز الأولى إلى أوروبا 1919 في ذاكرة التاريخ فكان هذا الوفد هو أول وفد سعودي رسمي إلى أوروبا.

ونشر حساب ” ذاكرة الماضي ” فيديو يوثق لقطات نادرة من زيارة الأمير فيصل إلى بريطانيا في عمر الـ 14 عامًا.

ومر على هذه الزيارة التاريخية 100 عامًا؛ حيث ذهب الملك فيصل إلى بريطانيا نيابة عن والده؛ تلبية لدعوة من الملك جورج الخامس عام ١٩١٩م.

ورافق الأمير فيصل في هذه الزيارة الأمير أحمد الثنيان والشيخ عبدالله القصيبي.

وقام الوفد لاحقا بزيارة فرنسا وبلجيكا، وهو أول وفد سعودي رسمي إلى أوربا.

ونالت هذه الزيارة أهمية بالغة؛ حيث تحدث الكثير من المؤرخين عن صلابة وقوة وذكاء الملك فيصل حينها ؛ حيث لم يكن يبلغ سوى 14 عامًا إلا أنه بدت على ملامحه علامات تؤكد أنه ولد ملكًا.