شركة السيف غاليري توفر وظائف بالمدينة المنورة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة السيف غاليري عن وظائف فورية شاغرة للرجال والنساء، للعمل في فرع المدينة المنورة، بالمسميات التالية (مُمثلة مبيعات، ومُمثل مبيعات، ومُحاسبة عملاء، ومُحاسب عملاء).

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، التفرغ التام للوظيفة، الأولوية لمن لديه خبرة سابقة، أن لا يقل العمر عن 20 سنة لوظيفة (محاسب ومُمثلي العملاء).

لمعرفة التفاصيل :[email protected]

– إرسال السيرة الذاتية من ورقة واحدة إلى البريد الإلكتروني التالي (مع تحديد مسمى الوظيفة واسم المدينة).