إنتر ميلان يحصل على مهاجم بروسيا دورتموند مجانًا في الصيف

نواف السالم(صدى):

يفكر نادي إنتر ميلان في التعاقد مع إقناع المهاجم الألماني ماريو غوتزه ؛ خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي،إن بيبي ماروتا المدير التنفيذي لإنتر ميلان يعكف حاليًا على إقناع المهاجم الألماني ماريو غوتزه بالانتقال إلى النيراتزوري بنهاية الموسم الحالي.

يشار إلى أن عقد غوتزه، البالغ من العمر 27 عامًا، مع بروسيا دورتموند، ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

ويفكر المهاجم بالفعل في مغادرة بروسيا دورتموند، خاصة بعد التعاقد مع جوليان براندت وثورجان هازارد، حيث تقلصت فرص مشاركته مع الفريق.