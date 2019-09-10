شركة بترومين توفر وظائف للرجال

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة بترومين بالتعاون مع صندوق (هدف) من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) توفر وظائف (للرجال) بمجال المبيعات والقانون بجدة والدمام، للعمل بالمسميات التالية (مُدير مبيعات، ومُحامي)، عبر برنامج (تمهير).

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في التخصصات الموضحة أعلاه- ألا يكون المتقدم على رأس العمل سواءً في القطاع العام أو الخاص.

وأن تشير سجلات التأمينات الإجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة، وألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.

طريقة التقديم:

– من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط التالي:هنـــــــــــــا.

-مدير مبيعات (للرجال – وظيفة واحدة – جدة):

– مدير مبيعات (للرجال – وظيفة واحدة – الدمام):هنــــــــــــــا.

– مُحامي (للرجال – وظيفة واحدة – جدة):هنــــــــــــــا.