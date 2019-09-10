وفاة أحد منسوبي شؤون الحرمين في حادث تصادم

عادل الحربي(صدى):

توفي المواطن أحمد المهداوي، إثر حادث مروري على طريقة غميقة – الليث.

وأوضحت المعلومات الأولية، أن الحادث كان بسبب تجاوز خاطئ لسيارة من نوع ” دينا ” وخروجها في مسار الفقيد، ما أدى إلى اصطدام المركبتين.

ومن المقرر أن يصلي على المتوفى وهو أحد منسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عقب صلاة الفجر يوم غد الثلاثاء بمحافظة الليث.