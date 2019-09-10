إدارة تعليم النماص تعلن عن وظائف على لائحتي المستخدمين وبند الأجور

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة النماص توفر وظائف شاغرة (للرجال) على لائحتي المستخدمين وبند الأجور، واشترطت الإدارة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ولائقا طبياً للوظيفة المتقدم عليها.

كما أشترطت أن لا يقل عمر المتقدم عن (30) عاماً، وأن لا يكون مُتقاعد، وتعهد خطي بأن يعمل بمسمى الوظيفة المتقدم عليها وجميع ما يسند إليه في مجال عمله.

للتقديم :هنـــــــــــا.