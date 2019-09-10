مكائد الخميني وإيران ضد المملكة بعد قرار حاسم من سعود الفيصل (فيديو)

نايف السالم(صدى):

روى برنامج ” سعود الأوطان ” الذي يروي قصة حياة الأمير سعود الفيصل، عن العلاقات الإيرانية السعودية في ظل توتر العلاقات بين إيران والعراق.

وسلط البرنامج الوثائقي الضوء على قرار الأمير سعود الفيصل الحاسم بدعم العراق ضد مكائد الخميني وإيران.

ولفت إلى الهجوم الشرس الذي شنته إيران عقب ذلك على المملكة ومهاجمة ناقلات النفط السعودية والكويتية فيما عرف بـ حرب الناقلات.