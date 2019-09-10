كاوست تعلن عن 8 وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “ كاوست ” ، عن توفّر وظائف إدارية وبحثية وفنية شاغرة؛ للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة.

وأوضحت أن الوظائف بالمسميات التالية: مدير- خدمات الصحة والاستشارات، مدير- البرامج والمنح الدراسية، عالم- الأشعة السينية/ الأنابيب، فني حقل- مركز أبحاث، عالم- البحث الطيفي/ Raman، عالم أول- المجهر الإلكتروني، عالم- البروتيوميات/ الكيمياء الحيوية، أخصائي- السياسات والتخطيط والاتصالات.

وأفادت بأن التقديم متاح حاليًا، ويمكن معرفة المزيد من التفاصيل والشروط والتقديم من خلال الرابط التالي هنـــــــــــــــــــــا .