ثلاجات متطورة صُممت للتقليل من فقدان الهواء البارد وهدر الأطعمة

رشيدة المطيري(صدى):

الفرصة متاحة للتقليل من هدر الأطعمة في منازل سكان الخليج العربي، من خلال الأجهزة المنزلية الذكية، مثل ثلاجاتdoor-in-door – InstaView™ الذكية من إل جي الكترونيكس.

تستغرق الثلاجات التقليدية ساعة إلى ساعتين لاستعادة الحد الأقصى لمستوى التبريد إثر فتحها، وهو ما يؤثر سلباً على الأطعمة التي تحتويها. وكجزء من مجموعة إل جي لحلول المطبخ الذكية، ثلاجة door-in door InstaView™ الذكية مجهزة بلوحة زجاجية ذات مرآة عاكسة تنير عند النقر مرتين عليها، ما يسمح للمستخدمين برؤية المحتويات داخلها دون الحاجة لفتح باب الثلاجة، وهو ما يقلل بدوره من فقدان الهواء البارد بنسبة 41%.

من خلال تقنيات تقلل من تقلب درجات الحرارة، يمكن للأطعمة مثل الفواكه والخضروات ومنتجات الألبان أن تبقى طازجة لفترة أطول. وتشمل المزايا المبتكرة في الثلاجة ميزة Hygiene Fresh™ التي تقوم تلقائياً بتنظيف وتنقية الهواء الداخلي. في حين باستطاعة نظام فلتر الهواء المكون من خمس مراحل من إل جي الحاصل على اعتماد وإشادة مجموعة Intertek البريطانية المتخصصة بإجراء فحوصات المطابقة، التخلص من مجموع 99.999% من البكتيريا المتواجدة داخل الثلاجة وبالتالي التقليل من أية روائح كريهة.

ولمزيد من التفرد، يضمن الضاغط العاكس من ال جي الكترونيكس، والذي أحدث ثورة في جوهر ثلاجات InstaView، مزيداً من المتانة والقدرة على التبريد بشكل أسرع ضمن مستوى أقل من الطاقة المستهلكة ومن تخفيض الصوت بنسبة 25%.

بهدف توفير الراحة القصوى لأصحاب المنازل، فإن نظام التخزين الذكي يسهل من عملية تنظيم أنواع معينة من الأطعمة مع بعضها. كما يمكّن المستهلكين من التحكم بثلاجتهم من خلال تطبيق إل جي SmartThinQ™ على الهواتف الذكية.

التطبيق المخصص يتيح المجال أمام المستخدمين للتحكم بدرجة حرارة الثلاجة، والاستفادة من العديد من الوظائف والخيارات المبتكرة ومنها على سبيل المثال خيار التجميد السريع. وظيفة التجميد السريع تساعد على تبريد المواد الغذائية بشكل أسرع والحفاظ على بعض المجمدات كالمثلجات والسمك واللحوم في أفضل حالاتها.

تطبيق إل جي SmartThinQ يمكن إستعماله للتحكم في ميزة Hygiene Fresh™ – وضع الطاقة- هواء منعش بمعدل متسارع، كل ساعة.

على مر السنوات ساعدت رؤية شركة إل جي الكترونيكس المستقبلية في مجال التكنولوجيا الذكية، العائلات على التغلب على تحديات هدر الأطعمة وتلفها وساهمت في تعزيز أسلوب ونمط حياة صحي ومستدام.

ومن خلال الإبتكارات التكنولوجية التي تتضمنها ثلاجة InstaView™ الذكية بنظام door-in-door، يمكن للمستهلكين الاعتماد عليها بكل ثقة والحصول معها على وجبات صحية دون الحاجة للقلق بشأن حفظ وتخزين الأطعمة.

لمعرفة المزيد حول كيف يمكن لمنتجات إل جي المتنوعة من مساعدة عائلتك للحفاظ على صحتها ولياقتها البدنية يرجى زيارة الرابط التالي: هنا