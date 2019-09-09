فقدان ثلاثيني بالطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

فُقد مواطن ثلاثيني بمحافظة الطائف، إذ تقوم الجهات المعنية بالبحث عنه للأسبوع الثالث على التوالي.

وغادر المواطن، منزل أسرته بالمحافظة ولم بعد، فيما عثرت على مركبته في قرية اليمانية على طريق مكة المكرمة.

وأوضحت أسرة المفقود، أن المواطن خرج من المنزل بتاريخ ١٩ / ١٢ / ١٤٤٠ هـ ولم يعد وانقطعت معه سبل التواصل، مشيرة إلى أنه عثر على مركبته يوم ٤ / ١ / ١٤٤١هـ في قرية اليمانية على طريق مكة المكرمة.

وناشدت أسرة المفقود، بالتواصل معهم في حال معرفة أي معلومة عنه، من خلال الرقمين التاليين: 0559646195 – 0595197921.