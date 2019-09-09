قصة الأمير سعود الفيصل مع أسد أفريقي.. وكُرسي رفض الجلوس عليه (فيديو)

علي القحطاني(صدى):

روى سفير خادم الحرمين لدى مصر، أسامة بن أحمد نقلي، قصة الأمير سعود الفيصل مع أسد أفريقي كان قريبًا منه بنحو مترين بينهما.

وأوضح الدبلوماسي أسامي نقلي، أن الأسد كان على بعد مترين منه هو والأمير سعود الفيصل، فلما سأل الأمير عن هدوء رد فعله، قال له: ” عليك أن تضع عينك في عينه ” .

وتحدث عن موقف آخر لكرسي رفض الأمير سعود الجلوس عليه وذلك خلال لقائه برئيس دولة كبيرة.

وكان رئيس الدولة يريد أن يُجلس سمو الأمير على الكرسي الخاص به (أي الرئيس)، لكن الأمير سعود رفض ذلك وأصر الرئيس على موقفه فيما أصر الأمير سعود على الرفض، حتى جلس الأمير سعود على الكرسي المخصص لرئيس الدولة.