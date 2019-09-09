اكتشف أنها ليست والدته.. صبي يقتل زوجة أبيه وعائلته بالرصاص (صور)

واشنطن(صدى):

أقدم مراهق أمريكي يبلغ 14 عامًا على قتل زوجة أبيه وأفراد عائلته كافة بعد أن اكتشف أنها ليست والدته الحقيقية.

وقتل الفتى والده وأخوته الثلاثة غير الأشقاء وزوجة أبيه وذلك داخل منزلهم في مدينة إلكمونت بولاية ألاباما الأمريكية.

وأوضحت الشرطة أن المتهم ويُدعى ماسون سيسك اعترف بجريمته، التي نفذها في وقت سابق من الشهر الماضي، كما ساعد في العثور على المسدس.

ولفت أحد أفراد العائلة في أقواله إلى أن سيسك، البالغ من العمر 14 عامًا، علم أن زوجة أبيه ليست أمه البيولوجية، ثم بدأ بممارسة سلوكيات غريبة، مثل اقتحام مدرسته، وحرق حيوانات على قيد الحياة، قبل وقت قصير من تنفيذه للجريمة.