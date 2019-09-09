إسورة تكشف علاقة غير شرعية بين طبيب وعاملة فى عيادته

القاهرة(صدى):

عثرت الأجهزة الأمنية المصرية على طفل حديث الولادة وسط كوم قمامة بمدينة طنطا.

وتبين أن طبيب أنف وأذن وحنجرة وعاملة فى عيادته أنجبا الطفل نتيجة علاقة غير شرعية بينهما، وتخلصا منه برميه.

وتم نقل الطفل إلى إحدى الحضانات لرعايته، فيما كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لمعرفة ملابسات الواقعة.

وأثبتت المعاينة أن الرضيع يحمل فى يده «إسورة» عليها اسم مستشفى خاص بطنطا وبيانات والدته، وبالاستفسار من المستشفى تبين أن الأم، عاملة بعيادة خاصة يملكها، طبيب أنف وأذن وحنجرة. وأضاف المصدر أن العاملة حملت بالطفل سفاحاً نتيجة علاقة غير شرعية مع طبيب العيادة وقررا التخلص من الجنين غير أنهما لم يتمكنا من ذلك، فتخلصا منه عقب ولادته مباشرة.