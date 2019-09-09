وعد مٌثير من ساري للاعب كريستيانو رونالدو

نواف السالم(صدى):

وعد المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني لنادي يوفنتوس، البرتغالي كريستيانو رونالدو، بأن يسجل في الموسم الحالي 2019/2020 المزيد من الأهداف أكثر من التي سجلها تحت قيادة آليغري.

ويسعى ساري إلى إيجاد طريقة مثالية لإدارة العبء الذي يقع على رونالدو بسبب ضغط المباريات مع يوفنتوس، خاصة مع اقترابه من عامه الـ35.

ويمني يوفنتوس التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، الذي أحرزه لآخر مرة موسم 1995/1996، والحفاظ على لقب الدوري الإيطالي للموسم التاسع على التوالي.

وسجل رونالدو 28 هدفًا الموسم الماضي مع يوفنتوس في 43 مباراة لعبها في جميع المسابقات، وصنع 10 أهداف أخرى.