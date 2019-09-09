مكة محمد صلاح تعزف على البيانو وتغني بالإنجليزية (فيديو)

نواف السالم(صدى):

نشر الدولي المصري محمد صلاح، مقطع فيديو، لابنته مكة محمد صلاح، يستعرض فيه موهبتها في عزف البيانو والغناء.

وظهرت مكة محمد صلاح، مرتدية فستانًا باللون الوردي، وتغني باللغة الإنجليزية.

يأتي ذلك قبل استئناف منافسات الدوري الإنجليزى المقرر لها يوم 14 سبتمبر ضد نيوكاسل ضمن مباريات الجولة الخامسة.

ويحتل ليفربول المركز الأول في ترتيب البريميرليج برصيد 12 نقطة، ويليه مانشستر سيتي برصد 10 نقاط.